В Одесі проросійськи налаштовані громадяни завзято бажають зберегти «історичну пам'ять» у вигляді маршала Жукова, однак їх спіткало чергове розчарування
Зокрема, нова табличка одіозному радянському полководцю, якого також називають «кривавим м'ясником» Георгію Жукову, провисіла лише кілька годин, а після її розбили одеські патріоти. Про це повідомив активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Рoliteka.net
Нагадаємо, що 4 лютого патріотична громадськість міста демонтувала барельєф радянського маршала, який висів на стіні будинку № 62 по вул. Новосельської, де розміщується гуртожиток і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова.
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Цьому намагався перешкодити депутат міськради Богдан Гіганов, що має проросійські погляди.
Але активісти заручилися письмовим дозволом ректора Вузу і заявили, що виконують Закон про декомунізацію.
7 лютого на місці демонтованого барельєфа з'явилася нова дошка Жукову. Через кілька годин вона “впала і розбилася”.
«Яка сумна новина. Сепари прийшли встановити дошку кату-Жукову, але вона впала і розбилася. Поліція ви де ??? Новосельського 64, патріоти тут, жуков не герой для Одеси !!! П. с. Ми знайшли чудове місце для дошки жукова це альфатор ", - зазначив Ганул.
В коментарях під постом його підтримали інші жителі Одеси.
«Жукова упустили 😂», «Спасибі за оборону Одеси! Хлопці не допустіть цих шириев і гиганових в наше місто!», «Молодці!», - пишуть в мережі.
Крім того, одеський патріоти знищили черговий міф радянської пропаганди
Слідом за барельєфом маршалу Жукову патріоти демонтували меморіальну дошку партизанам-більшовикам. Про це повідомляє Південне відділення Українського інституту національної пам'яті у Facebook.
Згідно з інформацією, патріоти здійснили демонтаж дошки, де зазначено, що у 1919-1920 роках у цьому ж будинку "була замучена" група партизанів-більшовиків у "справі сімнадцяти" на чолі з Олександром Хворостиным".
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