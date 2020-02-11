В светі зробили добірку фотографій дивовижних способів паркування на вулицях Одеси

Проблема нескінченних порушень автопарковки в Одесі залишається актуальною донині. Про це пише Рoliteka.net



Не секрет, що автохами люблять паркуватися скрізь, де нема дозволяючого дорожнього знака: на рейках трамваю, газонах і тротуарах.

Про те, наскільки розперезалися особливо нахабні автомобілісти в Одесі розповість свіжа фотодобірка, зроблена за перший тиждень лютого.

Раніше ми писали, в Одесі автохама на позашляховику покарала не поліція, а «вищі сили».

Деякі автомобілісти продовжують плювати на ПДР і залишають свої транспортні засоби де хочуть і як завгодно. Однак водія позашляховика, який вирішив припаркуватися прямо на тротуарі чекало покарання «вищими силами».

Інцидент стався 28 січня біля авторинку на Інглезі кут Комарова.

Водій позашляховика припаркував свою машину на тротуарі, буквально в 20-30 метрах від парковки і в пару метрах від пішохідного переходу і пішов. Коли чоловік повернувся і знову сів за кермо, щоб залишити тротуар, пан випадок зіграв з ним злий жарт, а можливо, це була миттєва карма. Колесо позашляховика потрапила в глибоку грязьову яму і автомобіль застряг. Як би не намагався водій виїхати зі своєю «паркування», яма його не відпускала.

Також ми писали, в Одесі іномарка впала в яму, залишену комунальниками після ремонту водопроводу.

Пригода з водієм авто марки «Рено» сталося вночі на перетині вулиць Черняховського і Маршала Говорова.

Чоловік їхав зі сторони вул. Академічної, і занадто пізно помітив огорожу навколо ями.

За його словами, ні знаків, ні освітлення біля ями не було. Машина знесла одну із секцій огорожі, пірнула в яму і перекинулася. Діставати зламаний автомобіль довелося спецтехнікою.

Нагадаємо, як паркуються автохамы в Одесі

А ще Politeka писала, автохам паралізувала рух трамваїв у Одесі, люди на нервах: кадри свавілля

Також Politeka повідомляла, одеситів розлютив автохам з Росії: «Цього ще не вистачало», кадри ганьби