В портах Одеси та області введено обмеження через потужний вітер і хвилі

Як пише Politeka таку інформацію оприлюднила прес-служба Адміністрації морських портів України, вранці, 11 лютого.

Йдеться про трьох портах – Одеси, Чорноморська і Південного.

У прес-службі повідомили, що через шквальний вітру і хвиль обмежена лоцманська підводка в порту Одеси, Чорноморська і Південного.

При цьому наголошується, що інші порти області працюють без обмежень операційної діяльності.

Раніше ми писали, сильний вітер продовжує валити дерева в Одесі.

Як розповіли в прес-службі регіонального ДСНС, в Одесі на вулиці Кострова шквальний вітер став причиною падіння дерева на приватний житловий будинок і гараж. В результаті були заблоковані вхідні двері до житлового будинку. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з даху будинку.

Ще одна пригода сталася сьогодні. Дерево впало прямо на проїжджу частину у дворі будинку 84/10 по вулиці Кримської. В результаті чого автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати і медикам довелося йти до хворого пішки.

Крім того, деревопад був помічений в Овідіопольському районі в селі Лиманка, на трасі Одеса — Чорноморськ. Біля Таїровського кладовища на проїжджу частину впало дерево перекрило рух транспорту. Співробітники служби порятунку за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з дороги.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

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