В портах Одеси та області введено обмеження через потужний вітер і хвилі

Як пише Politeka  таку інформацію оприлюднила  прес-служба Адміністрації морських портів України, вранці, 11 лютого.

Йдеться про трьох портах – Одеси, Чорноморська і Південного.

У прес-службі повідомили, що через шквальний  вітру і хвиль обмежена лоцманська підводка в порту Одеси, Чорноморська і Південного.

Популярні новини зараз

Косметолог познущалася над Кравець з Кварталу 95, відео облетіло мережу: "не хотіла старіти..."

На зйомках «Сватів» виникли проблеми, кадри облетіли мережу: Добронравов і Кравченко вже там

Волочкова ледь прикрила гідність, налякавши постарілим виглядом: "Ось це її поколотило"

Джолі підкорила ідеальними формами на червоній доріжці "Оскара": найвідвертіші вбрання зірки
Показати ще

При цьому наголошується, що інші порти області працюють без обмежень операційної діяльності.

Раніше ми писали,  сильний вітер продовжує валити дерева в Одесі.

Як розповіли в прес-службі регіонального ДСНС, в Одесі на вулиці Кострова шквальний вітер став причиною падіння дерева на приватний житловий будинок і гараж. В результаті  були заблоковані вхідні двері до житлового будинку. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з даху будинку.

Ще одна пригода сталася сьогодні.  Дерево впало прямо на проїжджу частину у дворі будинку 84/10 по вулиці Кримської. В результаті чого автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати і  медикам довелося йти до хворого пішки.

Крім того, деревопад був помічений в Овідіопольському районі в селі Лиманка, на трасі Одеса — Чорноморськ.  Біля  Таїровського кладовища на проїжджу частину впало дерево перекрило рух транспорту. Співробітники служби порятунку за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з дороги.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що синоптики приголомшили невтішним прогнозом на 11 лютого