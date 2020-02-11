Українські патріоти розвели масштабну діяльність по знищенню комуністичних символів в Одесі

Про чергове знесення, на цей раз на вулиці Гоголя, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одеський активіст Дем'ян Ганул, пише Politeka.net

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11 лютого, члени патріотичної організації прийшли до будинку Фальц-Фейна, щоб повторно знести меморіальну дошку комуністичному діячеві Михайлу Калініну.

Ганул нагадаємо, що перший раз патріоти демонтували табличку 4 лютого, проте через деякий час вона знову з'явилася на фасаді будівлі. Як виявилося, підрядник реставрації будинку просто переважив її в інше місце.

У активістів при собі була відповідь з Департаменту культури. Дошку зняли під виконання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів» та передали в історико-краєзнавчий музей.

Раніше ми писали, одеська патріотична громадськість знищила нову табличку одіозному радянського полководця, якого також називають «кривавим м'ясником» Георгію Жукову.

4 лютого патріоти демонтували барельєф радянського маршала, який висів на стіні будинку № 62 по вул. Новосельського, де розміщується гуртожиток і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова.

Цьому намагався перешкодити депутат міськради Богдан Гіганов, який має проросійські погляди.

Але активісти заручилися письмовим дозволом ректора Вузу і заявили, що виконують Закон про декомунізацію.

7 лютого на місці демонтованого барельєфа з'явилася нова дошка Жукову. Через кілька годин вона “впала і розбилася”.

Слідом за барельєфом маршалу Жукову патріоти демонтували меморіальну дошку партизанам-більшовикам.

Як це було❤️🇺🇦 Gepostet von Дем'ян Ганул am Dienstag, 11. Februar 2020

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