Поки весь світ охопила паніка через загрозу поширення китайської коронавіруса, Одесу атакувала інша не менш небезпечна інфекція – свинячий грип і «Канзас»
Пік захворюваності цих двох штамів грипу очікується в кінці лютого і на початку березня.
Як відомо, цієї зими в Україні зафіксовано чотири штами грипу. Найагресивніші з них – віруси типу А: «Брісбен» (більш відомий як свинячий грип) і «Канзас». Обидві інфекції небезпечні своїми ускладненнями: можуть призвести до стрімкого розвитку пневмонії і навіть до летального результату: на сьогоднішній день в Україні – 13 випадків. При цьому групі ризику перебувають діабетики, алергіки, астматики і людистарше 65 років.
За словами медиків, кращою профілактикою є щеплення. Вони відзначили, що вакцинуватися можна і зараз, заздалегідь проконсультувавшись зі своїм сімейним лікарем.
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Медики попереджають, що вірус грипу швидко поширюється, тому одеситам потрібно бути готовими до нього.
Віруси типу А поширюються повітряно-крапельним шляхом, при прямому та непрямому контакті. Симптоми інфекції схожі з симптомами сезонного грипу: відразу з'являється висока температура (при звичайних гострих респіраторних вірусних інфекціях спочатку починаються нежить і кашель). До того ж, якщо є сумніви в діагнозі і немає можливості викликати лікаря, в аптеці можна купити експрес-тест на визначення типу грипу в домашніх умовах.
Лікарі нагадують, що більшість летальних випадків пов'язані не з самими грип, а з ускладненнями, які людина переносить під час хвороби. Найчастіше помирають ті, хто несвоєчасно звернувся в лікарню або неправильно лікувався, в тому числі займався самолікуванням.
Коли ж потрібно звертатися за допомогою в лікарню?
Звичайно, бігти в поліклініку кожен раз при нежиті і температурі 37,5 не варто. Адже є ризик при звичайній застуді заробити справжній грип, сидячи у черзі до лікаря.
Але це правило працює тільки в тому випадку, якщо загальний стан людини не погіршується.
Медики настійно рекомендують звертатися за допомогою, якщо почалася задишка, біль у м'язах, сухий кашель і температурі вище 38 градусів, що складно збивається і тримається довше трьох днів.
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