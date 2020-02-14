І справа зовсім не в романтиці

В Одесі понад чотириста будинків будуть знеструмлені на День святого Валентина

Це означає, що багатьом одеситам доведеться провести весь вечір при свічках і справа зовсім не в романтиці, передає Politeka.net

Як повідомляє АТ Одесаобленерго, багато вулиць, у п'ятницю, 14 лютого, залишаться без електрики у зв'язку із плановими ремонтними роботами електромереж.

У першу чергу варто запастися свічками жителям селища Котовського, Таїрова та Південно-західного масиву.

Так, з 08:00 за 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

10-а Лінія на житловому масиві 15, 20



11-а Лінія на житловому масиві 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



12-а Суворовська вулиця 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24



14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23



22-а Лінія на житловому масиві 2, 4



23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6



24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7



32-я лінія 4



9-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 20, 24, 20А, 19, 22, 23

Виїзна вулиця 2, 10, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11



Героїв оборони Одеси вулиця 24, 48, 52, 54, 56, 52А, 58, 60, 62, 64, 66



проспект Добровольського 71А, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98



Жоліо-Кюрі вулиця 24, 43, 52, 43а, 64



Капітана Кузнєцова вулиця 69, 79, 80, 85, 89, 93, 89а, 91А, 91Б, 95, 97, 99, 108



Курська вулиця 161, 123а, 123, 125, 161_1, 165



Лесі Українки вулиця 45, 47, 82Б, 84А, 49, 80Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122



Марсельська вулиця 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 12, 13, 14, 16, 18, 20



Партизанська вулиця 10в, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 8, 8а, 4а, 9, 12, 30



Верстатобудівна вулиця 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19



Стовпова вулиця 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18

З 09:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

3-й Проектований провулок 5а



4-а Суворовська вулиця Повністю



5-я лінія Повністю



6-ої ст. Люстдорфської дороги, 15, 20А, 24, 22, 14, 19, 19-А, 21А, 20, 23, 18, 17, 21, 13, 10, 9, 35, 27, 12, 31, 16, 37, 24А, 39, 33, 40, 9А, 36, 32, 38, 29, 11, 31а, 25, 39А, 35А, 5, 11а, 7, 14А, 34

6-я лінія Повністю



8-а Суворовська вулиця Повністю



Авдєєва-Чорноморського вулиця 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65

Академіка Корольова вулиця 21, 21/1, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31



вулиця Бригадна 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101



Юхима Геллера вулиця 35, 33а, 82б, 82, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 79а, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 37

Жаботинського вулиця 20



Івана Франка вулиця 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2



Левітана вулиця 43, 46, 48, 58а, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602



Нєдєліна вулиця 83а, 80, 81, 83, 89, 90/1, 107Б, 85А, 89 г, 91, 105, 109, 81а



пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6, 6/1, 8, 5а

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