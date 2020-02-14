В Одесі понад чотириста будинків будуть знеструмлені на День святого Валентина
Це означає, що багатьом одеситам доведеться провести весь вечір при свічках і справа зовсім не в романтиці, передає Politeka.net
Як повідомляє АТ Одесаобленерго, багато вулиць, у п'ятницю, 14 лютого, залишаться без електрики у зв'язку із плановими ремонтними роботами електромереж.
У першу чергу варто запастися свічками жителям селища Котовського, Таїрова та Південно-західного масиву.
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Так, з 08:00 за 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
10-а Лінія на житловому масиві 15, 20
11-а Лінія на житловому масиві 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
12-а Суворовська вулиця 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24
14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
22-а Лінія на житловому масиві 2, 4
23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6
24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7
32-я лінія 4
9-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 20, 24, 20А, 19, 22, 23
Виїзна вулиця 2, 10, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11
Героїв оборони Одеси вулиця 24, 48, 52, 54, 56, 52А, 58, 60, 62, 64, 66
проспект Добровольського 71А, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Жоліо-Кюрі вулиця 24, 43, 52, 43а, 64
Капітана Кузнєцова вулиця 69, 79, 80, 85, 89, 93, 89а, 91А, 91Б, 95, 97, 99, 108
Курська вулиця 161, 123а, 123, 125, 161_1, 165
Лесі Українки вулиця 45, 47, 82Б, 84А, 49, 80Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
Марсельська вулиця 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Партизанська вулиця 10в, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 8, 8а, 4а, 9, 12, 30
Верстатобудівна вулиця 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
Стовпова вулиця 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18
З 09:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
3-й Проектований провулок 5а
4-а Суворовська вулиця Повністю
5-я лінія Повністю
6-ої ст. Люстдорфської дороги, 15, 20А, 24, 22, 14, 19, 19-А, 21А, 20, 23, 18, 17, 21, 13, 10, 9, 35, 27, 12, 31, 16, 37, 24А, 39, 33, 40, 9А, 36, 32, 38, 29, 11, 31а, 25, 39А, 35А, 5, 11а, 7, 14А, 34
6-я лінія Повністю
8-а Суворовська вулиця Повністю
Авдєєва-Чорноморського вулиця 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65
Академіка Корольова вулиця 21, 21/1, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31
вулиця Бригадна 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Юхима Геллера вулиця 35, 33а, 82б, 82, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 79а, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 37
Жаботинського вулиця 20
Івана Франка вулиця 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2
Левітана вулиця 43, 46, 48, 58а, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602
Нєдєліна вулиця 83а, 80, 81, 83, 89, 90/1, 107Б, 85А, 89 г, 91, 105, 109, 81а
пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6, 6/1, 8, 5а
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