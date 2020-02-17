В Одесі орудує небезпечна злодійка в марлевій пов'язці, яка прикидається хворою

Як передає Politeka.net, її пригоди потрапили на камери відеоспостереження в одній з популярних торгівельних мереж в Одесі. Про це повідомляє телеграм-канал «Подслушано Одеса». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Жінка приблизно 50 років, азіатської зовнішності, можливо циганка, повна, невисокого росту, у чорній шубі і білої марлевій пов'язці, прикидається хворою на грип, ходить по Евам і магазинах в центрі (особливо Афіни) і лазить по кишенях. Вже тривалий час», - йдеться в публікації.

За словами очевидців, вона вкрала кілька айфонів і велику кількість грошей у різних людей.

У коментарях користувачі відзначають, що вже не раз бачили її , також повідомляють, що вона працює в парі з спільницею.

«Я цю мр*зь пару днів тому спалив на привозі . Вона поцупила у дівчини телефон , який не знаю . Побачивши відбувається процес я крикнув дівчині:" дівчина телефон " і забрав у цій циганки телефон . після чого вона суазала що вьебет мене але їй би не уалось це зробити не за яких обставин))) ,Була вона з цієї ж подружаней яка стоїть поруч і закриває огляд. Будьте уважні»,

«Вона вчора ввечері в магазині Calliope була, вкрала телефон.Хотіла ще вкрасти, але її злякали»,- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, в Одесі розперезалася злочинна банда, яка бризкає в обличчя людей сльозогінний газ і забирає мобільні телефони.

Тільки протягом однієї години розбійники скоїли два напади в одеському сквері Пушкіна, який розташований в центрі Привокзальній площі.

Осторожно воровка! Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 17. Februar 2020

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