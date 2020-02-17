Неадекват вів себе дуже агресивно

Зухвалу провокацію влаштував молдавський турист на українському кордоні поруч з Одеською областю

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прикордонну службу України.

Інцидент стався на пункті пропуску "Кучурган" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Повідомляється, що іноземець вів себе неадекватно: вигукував антиукраїнські гасла, називаючи Україну "іноземною компанією".

Українських прикордонників він звинувачував у держзраді, правда, за законодавством СРСР, і закликав переходити на бік "радянського союзу".

Також порушник нецензурно лаявся і в порушення режимних правил намагався вести відеозйомку на мобільний телефон.

Прикордонники повідомили, що не перший подібний інцидент з його участю. Рік тому він намагався в'їхати в Україну на автомобілі BMW з радянською символікою замість номерних знаків і численними подібними наклейками на кузові. Машину у порушника вилучили і передали поліцейським, а самого його повернули в Молдову.

В цей раз дії провокатора запротоколювали, як злісна непокора вимогам прикордонного загону та порушення режиму в пункті пропуску, на три роки закривши йому в'їзд в нашу країну.

Раніше ми писали, туристів з Молдавії з георгіївськими стрічками не пустили на територію Одеської області.

За словами прикордонників, у пункті пропуску «Староказачий» прикордонники знайшли в машині трьох громадян Молдови, які їхали в Одеську область, георгіївські стрічки.

Також прикордонники повідомили про схожий випадок, який стався в Могилів-Подільському пункті пропуску. Там із забороненою символікою в Україну намагався в'їхати болгарин.

Нагадаємо, любителя Росії наздогнала розплата на Одещині: "займався вербуванням і не тільки"

Як повідомляла Politeka, інтернет -агітатор спійманий на гарячому в Одесі: «чекає кожного»

Також Politeka писала, що фанат "руського миру" влаштував переполох в Одесі і поплатився, кадри