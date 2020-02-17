Йому всього 11 років

Одеситів просять допомогти 11-річному Вадиму Приходько, який отримав сильні опіки шкіри

Як пише Politeka.net, про це повідомляє голова благодійного Фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова у Фейсбуці.

За словами волонтера, в ніч на 15 лютого дитина отримала опіки парою, коли допомагала батькам по господарству.

У той нещасливий день, батьки школяра кип'ятили на печі воду, щоб запарювати кашу для свиней.

«Хлопчик прийшов зі школи і ліг спати, так як сильно боліла голова. Коли прокинувся, проходячи повз бочки з окропом, вирішив допомогти мамі, і перевірити, закипіла вода (мама каже, що він завжди допомагає по господарству і тут теж вирішив допомогти). Але зі сну не зміркував, що кришка вже тремтить і чіпати цю конструкцію категорично не можна. Результат – 50% опіків парою», — написала Ножевникова.

Зараз школяр, госпіталізований в опікове відділення лікарні Водників. Лікарі оцінюють його стан, як стабільно важкий.

«Вадима швидко доставили в лікарню міста Южний, де він отримав першу медичну допомогу, після чого його перевезли в лікарню Водників, де зараз йому роблять перев'язки. Мамі Вадима надали місце в палаті і вона знаходиться поруч з ним», — резюмувала волонтер.

Допомогти хлопчикові можна, перерахувавши гроші на карту фонду: 5169 3305 1608 8389 БФ "Корпорація Монстрів". Для переказів з інших банків необхідно ввести реквізити : БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ» п/р 26008054332371, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 328704.

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