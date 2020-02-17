В Одесі поліція почала розслідувати махінації в мерії під час реставрації пам'яток архітектури

Про це пише сайт «Монітор».

Зокрема правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно посадовців управління капітального будівництва і керівництва фірми «Буд-Еліт» за розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

На даний момент підозрюють безпосередньо начальника Укб Бориса Панова за укладення декількох багатомільйонних договорів з цією будівельною фірмою.

Згідно з даними, договір був складений на загальну суму 24,5 млн грн на проведення ремонтних робіт в 2018-2019 роках на деяких об'єктах. Так, за адресою: вул. Пушкінська, 2, ріг Ланжеронівської, 13 грудня 2018 р. був складений договір, де вказувалося про необхідність додаткових ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівлі на суму в 10 млн 296 тис. 100 грн. А вже через півроку, 7 серпня 2019 р., знову уклали додатковий договір на проведення тут ремонту на суму 1 млн 635 тис. грн.

Крім цього, міськрада хотіла зробити реставрацію пам'яток архітектури, в т. ч. за адресами: вулиця Пушкінська, 1, 2, 4 і 5. В цілому ж, на ремонт будівель за цією адресою мерія виділила 20 млн 131 тис. 304 грн.

Наголошується, що всі договори були підписані з фірмою «Буд-Еліт».

Раніше компанія перемагала в інших тендерах Укб. Наприклад, в травні 2017 року уклала договір на ремонтно-реставраційні роботи будинку на Дерибасівській, 4, а в жовтні 2019 року суму відкоригували майже на 21,5 млн грн.

Раніше ми писали, в Одесі після реставрації Воронцовської колонади вже почала руйнуватися плитка.

Не встигла одеська влада відрапортувати про завершення ремонтних та реставраційних робіт у центрі міста, як територія поруч з Воронцовської колонадою стала змінюватися.

Зокрема, поруч зі сходами до Військового узвозу вже просіли плити. А поруч одна плитка взагалі відсутня. Як і поруч зі сходами праворуч від пам'ятника архітектури.

Таким чином, з впевненістю можна зробити висновок, що якість реставраційних робіт в Одесі залишає бажати кращого.

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