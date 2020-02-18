З'явилися нові дані про рівень захворюваності на грип та ГРВІ в одеському регіоні

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Згідно з даними, захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня знизилася на 20%, порівняно з попереднім тижнем.

Усього за минулий тиждень захворіло 4 837 одеситів, з яких 66,5% - це діти до 17-ти років.

«Зниження захворюваності спостерігається як серед дорослого населення, так і у дітей. Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі значно знизився і в даний час знаходиться нижче епідемічного порогу», — розповіли медики.

Згідно моніторингу вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і вірусів негриппозной етіології (парагрип, аденовірус, риновіруси).

Зазначається, що для запобігання поширення грипу та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров'я Одеської міськради з 28 грудня 2019 року введені обмежувальні заходи у міських лікувально-профілактичних установах, в тому числі масочний режим і заборону відвідувань пацієнтів в стаціонарах.

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Пік захворюваності цих двох штамів грипу очікується в кінці лютого і на початку березня.

Як відомо, цієї зими в Україні зафіксовано чотири штами грипу. Найагресивніші з них – віруси типу А: «Брісбен» (більш відомий як свинячий грип) і «Канзас». Обидві інфекції небезпечні своїми ускладненнями: можуть призвести до стрімкого розвитку пневмонії і навіть до летального результату: на сьогоднішній день в Україні – 13 випадків. При цьому в групі ризику знаходяться діабетики, алергіки, астматики і людистарше 65 років.

За словами медиків, кращою профілактикою є щеплення. Вони відзначили, що вакцинуватися можна і зараз, заздалегідь проконсультувавшись зі своїм сімейним лікарем.

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