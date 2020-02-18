В Одесі поліція розшукала 15-річну дівчину, яка безвісти зникла

Про це передає Рoliteka.net , з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

За словами місцевих копів, неповнолітню Марію Горбунову, яка вранці 16 лютого пішла з дому і не повернулася, знайшли протягом доби.

Поліцейські вивчали її коло спілкування, контакти в соціальних мережах, опитували родичів, перевіряли вулиці міста, шукали у розважальних закладах та інших громадських місцях.

За словами самої дівчини, весь цей час вона гуляла з друзями по місту, а пішла з дому, щоб висловити протест батькові, який нібито не дозволив їй піти гуляти.

«Поліцією вирішується питання про притягнення батька дівчини до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - йдеться в повідомленні.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялося, в Одесі поліція знайшла двох неповнолітніх дівчат, які були оголошені в розшук.

«Поліція розшукала 16-річну Ганну Співак, яка 13 січня пішла з дому і пропала. Як виявилося, весь час дівчина перебувала у своїх друзів», — йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще одна 15-річна мешканка Одеси Гребенюк Марія була знайдена. Як стало відомо, про зникнення дівчини в поліцію повідомила її мати.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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