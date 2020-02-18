Родичі шукають українського моряка, який безслідно зник у водах Перської затоки

Про зникнення одесита повідомили на сторінці благодійної організації «Ассоль» у Фейсбук, передає Politeka.net

«Фонд допомоги морякам «Ассоль» звернулася одеситка, яка повідомила, що її 32-річний брат Олександр Горяев 8 лютого зник із судна «Вікторія» у водах Перської затоки.

Сестра і дружина моряка поскаржилися, що представник крюїнгової компанії повідомив рідним дану звістку тільки 13 лютого, тим самим, відтягнувши час пошуків.

Жінки впевнені, що справа про зникнення українського моряка намагаються зам'яти. Відсутність близької людини його колегами було виявлено у 16:30, як було у повідомленні, розісланому сусіднім судам, а набагато раніше.

«Моряк був присутній на вечері і повинен був заступити на вахту. Коли колеги прийшли будити його, в каюті другого помічника капітана не виявилося. Для видимості судно зробило коло в районі передбачуваного місця зникнення і прослідувало в найближчий порт. І тільки по приходу туди повідомили про те, що з борту зник член екіпажу», — йдеться у повідомленні.

Також з'ясувалася одна цікава деталь, напередодні зникнення в моряка розгорівся конфлікт з новим капітаном судна – громадянином РФ.



"Після списання капітану і старпому, на їх місце прийшли громадяни Росії з Ростова-на-Дону, з якими у зниклого Горяєва А. А. були непорозуміння, про це Горяев А. А. повідомив рідним у телефонній розмові 23.01.2020 р.", - готмечается в повідомленні.

Раніше ми писали, родичі розыскивают українського моряка, який безслідно зник біля берегів США.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила його дружина одеситка Наталя Литвиненко.

За словами жінки, 41-річний Денис Литвиненко пропав під час рейсу недалеко від берегів США.

«Пропав другий механік судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала вона.

Наталя Литвиненко закликала допомогти в пошуках її родича.

«Прошу відгукнутися всіх, хто працював з ним на одному судні.

Відгукніться усі ті, у кого є яка-небудь інформація про екіпаж судна», - написала одеситка 8 лютого.

Нагадаємо, танкер зазнав лиха біля берегів Одеси, на борту багато людей: кадри НП

Як повідомляла Politeka, корабель з Китаю зайшов в Одесу, фото: що відомо про моряків, які захворіли напередодні.

Також Politeka писала, що таємниче зник підліток, піднята тривога.