Це вже другий майданчик

В мережі показали, що одесити викидають на новому звалищі, яку відкрили для великогабаритного сміття

В Одесі відкрился другий майданчик для крупного сміття. Він розташований на вулиці Варненська, 27. Сюди можна везти будь-великий непотріб: газові плити, шафи, дивани, бойлери, будівельне сміття і багато іншого.

Поки на її території не так вже багато всього, але вже принесли непотрібний мотлох перші небайдужі до забруднення міста одесити. В нагороду вони отримують наклейку з написом: "Я роблю Одесу чистіше". Відзначається, що сміттєзвалище працює щодня з 8:00 до 19:00.

За кілька днів кілька одеситів вже зважилися позбутися від непотрібного мотлоху. Так, там вже є мішки з будівельним сміттям, і, здається, що таких мішків стане більше, так як поруч будують висотки.

Фотографії розмістив інформаційний портал Одеське життя.

Нагадаємо, що перший майданчик для збору великогабаритного сміття працює за адресою: 2-й Польовий провулок (біля трамвайного депо №2).

Як розповів керівник департаменту міського господарства Дмитро Жеман, що до кінця лютого в Одесі відкриють ще 6-7 майданчиків для прийому великогабаритних відходів.

«Ми часто стаємо свідками того, як біля сміттєвих контейнерів люди складують старі холодильники, шафи, газові плити та інше. Я закликаю всіх одеситів здавати все непотрібне на спеціально відведені майданчики, звідки воно буде централізовано вивозитися», - каже керівник.

Раніше ми писали, в Одесі ввели санітарні дні.

За словами Жемана, санітарні дні вводяться для того, щоб підтримати місто в чистоті.

«В цей день всі комунальні служби будуть локалізувати в одному районі. Вони максимально його прибирають і вичищають, а потім решту тиждень будемо підтримувати цю чистоту, – пояснив Дмитро Жеман.

Він зазначив, що стартують з вівторка в Київському районі, і так далі, а санітарний день в Суворовському районі буде в п'ятницю.

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