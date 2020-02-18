В мережі показали, що одесити викидають на новому звалищі, яку відкрили для великогабаритного сміття
В Одесі відкрился другий майданчик для крупного сміття. Він розташований на вулиці Варненська, 27. Сюди можна везти будь-великий непотріб: газові плити, шафи, дивани, бойлери, будівельне сміття і багато іншого.
Поки на її території не так вже багато всього, але вже принесли непотрібний мотлох перші небайдужі до забруднення міста одесити. В нагороду вони отримують наклейку з написом: "Я роблю Одесу чистіше". Відзначається, що сміттєзвалище працює щодня з 8:00 до 19:00.
За кілька днів кілька одеситів вже зважилися позбутися від непотрібного мотлоху. Так, там вже є мішки з будівельним сміттям, і, здається, що таких мішків стане більше, так як поруч будують висотки.
Фотографії розмістив інформаційний портал
Нагадаємо, що перший майданчик для збору великогабаритного сміття працює за адресою: 2-й Польовий провулок (біля трамвайного депо №2).
Як розповів керівник департаменту міського господарства Дмитро Жеман, що до кінця лютого в Одесі відкриють ще 6-7 майданчиків для прийому великогабаритних відходів.
«Ми часто стаємо свідками того, як біля сміттєвих контейнерів люди складують старі холодильники, шафи, газові плити та інше. Я закликаю всіх одеситів здавати все непотрібне на спеціально відведені майданчики, звідки воно буде централізовано вивозитися», - каже керівник.
Раніше ми писали, в Одесі ввели санітарні дні.
За словами Жемана, санітарні дні вводяться для того, щоб підтримати місто в чистоті.
«В цей день всі комунальні служби будуть локалізувати в одному районі. Вони максимально його прибирають і вичищають, а потім решту тиждень будемо підтримувати цю чистоту, – пояснив Дмитро Жеман.
Він зазначив, що стартують з вівторка в Київському районі, і так далі, а санітарний день в Суворовському районі буде в п'ятницю.
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