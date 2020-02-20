В Одеській області горіла школа-інтернат

Пожежа сталася 19 лютого в селі Андрієво-Іванівка в загальноосвітній школі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію у Державній службі з надзвичайний ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, сигнал про спалах надійшло в Службу порятунку о 16:25.

«По прибуттю на місце виклику співробітники ДСНС встановили, що в навчальному класі на другому поверсі сталося коротке замикання електропроводки з послідуючим горінням. В 17:03 вони ліквідували загорання на площі 2 м. кв», - розповіли вони.

Наголошується, що на момент виникнення пожежі в навчальному корпусі не було дітей і вчителів. Загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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Сигнал про пожежу надійшов о 12:30.

Прибулі на місце події рятувальники встановили, що сталося сильне задимлення і загоряння в роздягальні, що розташований у підвальному приміщенні 2-поверхової будівлі школи.

Повідомляється, що зі школи евакуювали 123 дитини і 43 співробітників ще до приїзду пожежників.

Загорання на загальній площі 30 кв. м вдалося згасити в 13:10.

«Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється», повідомили рятувальники і додали, що

пожежа в школі гасили 45 чоловік та 11 одиниць техніки.

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