В Одеській області горіла школа-інтернат
Пожежа сталася 19 лютого в селі Андрієво-Іванівка в загальноосвітній школі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію у Державній службі з надзвичайний ситуацій в Одеській області.
За словами рятувальників, сигнал про спалах надійшло в Службу порятунку о 16:25.
«По прибуттю на місце виклику співробітники ДСНС встановили, що в навчальному класі на другому поверсі сталося коротке замикання електропроводки з послідуючим горінням. В 17:03 вони ліквідували загорання на площі 2 м. кв», - розповіли вони.
Зірка "Величного століття" в прозорій сукні здивувала зовнішнім виглядом: "Жінка-загадка"
Дочка Пугачової після перелому пустилася у всі тяжкі: "Копія мами"
Данилко розпустив руки, помацавши Кароль за м'яке місце: "Тіна не стрималася", кадри конфузу
Історія українки про освіту сколихнула мережу: "ця мова нікому не потрібен"
Наголошується, що на момент виникнення пожежі в навчальному корпусі не було дітей і вчителів. Загиблих і постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Раніше ми писали, в Одесі горіла школа-інтернат №3 на вулиці Дача Ковалевського.
Сигнал про пожежу надійшов о 12:30.
Прибулі на місце події рятувальники встановили, що сталося сильне задимлення і загоряння в роздягальні, що розташований у підвальному приміщенні 2-поверхової будівлі школи.
Повідомляється, що зі школи евакуювали 123 дитини і 43 співробітників ще до приїзду пожежників.
Загорання на загальній площі 30 кв. м вдалося згасити в 13:10.
«Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється», повідомили рятувальники і додали, що
пожежа в школі гасили 45 чоловік та 11 одиниць техніки.
Також ми писали, в Одесі на Черьомушках загорілася квартира у п'ятиповерховому житловому будинку.
«У п'ятиповерхівці на вулиці Іцхака Рабіна загорілася квартира на останньому поверсі. Густий дим валить з вікон», –повідомляють одесити і додають, що поряд знаходиться школа №69.
Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ще один ринок в Одесі: «щільний дим і гар по всьому району», кадри НП
Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»