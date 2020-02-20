В Одесі відзначився турист з Білорусі, який запустив літальний апарат над Приморським бульваром

Як повідомило Регіональне управління Морської охорони Держприкордонслужби України, чоловіка затримали та притягнули до відповідальності, передає Politeka.net

Під час запуску дрон іноземця завис над базою Одеського загону Морської охорони ДПСУ і і самим підвів господаря.

"Патруль морських прикордонників негайно висунувся на обстеження території і виявив чоловіка, який керував квадрокоптером. Його чемно запросили в управління загону для встановлення особи", – йдеться у повідомленні.

Виявилося, що іноземець недавно приїхав в Одесу і захоплюється аэросъемкой, для чого придбав безпілотний літальний апарат. Про тимчасові режимні обмеження на контрольованих прикордонних районах він не знав.

Літальний апарат у білоруса вилучати не стали, але протокол про адмінправопорушення склали. Йому доведеться заплатити 119 грн штрафу.

Звернемо увагу, що прикордонники поставилися до «летуну» дуже ввічливо. Закони та статути дозволяли їм збити непізнаний літаючий об'єкт, який завис над охоронюваною територією, а жбурнув його людини передати контррозвідці для з'ясування всіх обставин.

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Інцидент стався на пункті пропуску "Кучурган".

Повідомляється, що іноземець вів себе неадекватно: вигукував антиукраїнські гасла, називаючи Україну "іноземною компанією".

Українських прикордонників він звинувачував у держзраді, правда, за законодавством СРСР, і закликав переходити на бік "радянського союзу".

Також порушник нецензурно лаявся і в порушення режимних правил намагався вести відеозйомку на мобільний телефон.

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