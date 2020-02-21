В Одесі неадекватний чоловік вирішив постріляти по незнайомим людям прямо на зупинці

Інцидент стався біля супермаркету АТБ на вулиці Середньофонтанській, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

45-річний одесит кілька разів вистрілив у незнайому йому людину, яка стояла на зупинці громадського транспорту з дружиною і маленькою дитиною.

Постраждалий отримав травму ока і був госпіталізований в лікарню.

Наголошується, що копи вже затримали зловмисника. У нього вилучили два пістолета, схожі на пневматичні, і ніж.

Звідки у чоловіки зброя, зараз встановлюють слідчі.

Відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

За словами очевидців, небайдужі одесити до приїзду поліції скрутили стрілка і відібрали у нього зброю.

Раніше ми писали, в Одесі неадекватний чоловік стріляв з рушниці по дітях, які грали під вікнами.

Інцидент стався в Малиновському районі на вулиці Скворцова.

В поліцію надійшов сигнал від сусідів про те, що 51-річний одесит затіяв стрілянину з вікна другого поверху дітям.

Коли приїхали поліцейські, стрілець закрився в квартирі і не реагував на вимоги правоохоронців.

«Тільки після того, як на місце прибули бійці батальйону особливого призначення, порушник відчинив двері і впустив поліцейських», - повідомили у відомстві.

Свої дії чоловік пояснив тим, що сусідські діти занадто сильно шуміли, граючись біля його воріт.

На щастя, ніхто не постраждав.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. Februar 2020

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