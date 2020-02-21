В Одеській області невідомі закидали гранатами приватний будинок

Пригода сталася в ніч на 21 лютого в місті Рені, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ГУНП.

Про вибух біля будинку родичів в поліцію повідомила 32-річна місцева мешканка.

На місце НП виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Копи виявили у дворі сліди від вибухів гранат, пошкоджено вхідні двері та вікна.

На щастя, інформації про потерпілих не надходило.

«Зараз поліцейські продовжують працювати на місці ПП, встановлюються повні обставини та особи, причетні до нього, - розповіли в поліції і додали, що за даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Неприємний інцидент зі стріляниною стався вчора в Одесі. Неадекватний чоловік вирішив постріляти по незнайомим людям прямо на зупинці біля супермаркету АТБ на вулиці Середньофонтанській.



45-річний одесит кілька разів вистрілив у незнайомого йому чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту з дружиною і маленькою дитиною.

Постраждалий отримав травму ока був госпіталізований в лікарню.

Також ми повідомляли, в навчальний заклад в Ізмаїлі педагог принесла гранату РГД-5.

Інцидент стався у школі №4.

Так, в правоохоронні органи звернулася директор школи, яка повідомила, що одна з вчительок принесла в навчальний заклад боєприпас.

Прибувши на місце події поліцейські виявили в кабінеті військової підготовки предмет, який зовні схожий на гранату РГД-5.

За словами вчительки, вона знайшла її в будинку і 22 роки зберігала.

Негайно з навчального закладу були евакуйовані всі школярі та педагоги. До місця події викликали вибухотехніків, які забрали гранату з території.

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