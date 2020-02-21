В мережі показали, як одеські школярі агресивно боротися з неправильно припаркованими автомобілями

Як повідомляє Politeka.net, відео розмістив телеграм-канал Хydessa (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Одеські божевільні школярі вирішили агресивно боротися з неправильно припаркованими автомобілями 🤔», - відзначають в телеграм-каналі.

На кадрах видно, як хлопчик ліг на капот машини, яка заїхала на тротуар.

Звернемо увагу, що дитина нецензурно ображає автовласника, не даючи йому виїхати.

Пізніше на допомогу підлітку приходить жінка, яка також відчитує водія за порушення. Далі цей же хлопчик змушує виїхати з тротуару іншу машину.

Користувачі в соцмережах почали коментувати побачене.

«В дурдомі що день відкритих дверей? «, «Я думаю, що це повний пі*дець товариші», «Шкода мене там не було», «Куди котиться світ», - пишуть люди.

Раніше ми писали, автохами в центрі Одеси розперезалися настільки, що пішоходи змушені шукати обхідні шляхи, щоб обійти автомобіль «генія паркування», а страждають найбільше матері з колясками

Як стало відомо, в центрі Одеси водій автомобіля «BMW X5» припаркував свій автомобіль на вулиці Буніна прямо на з'їзді з мосту Коцебу, перегородивши машиною тротуар.

Пішоходам довелося обходити «автохама» прямо по проїжджій частині. Особливо важко довелося мамам з маленькими дітьми, які спускали коляски з тротуару на проїжджу частину, а потім знову піднімали.

Також повідомлялося, одеські копи розшукали і притягли до відповідальності водія Шкоди, який не пропустив швидку допомогу

За словами патрульних, водій автомобіля Шкода знайдений, іншими учасниками події пізнаний і відносно нього винесено постанову про адміністративне правопорушення.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. Februar 2020

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