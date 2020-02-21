Колонна важкої військової техніки рухалася по дорогах Одеської області

Побачене очевидці поспішили зафіксувати на відео, яке опублікував місцевий паблік XYDESA, пише Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльтие сторінку до кінця)

Незвичне видовище свідки зафіксували вдень 18 лютого на трасі Одеса-Рені.

На кадрах видно, як чотири вантажівки з ракетними ковпаками пересуваються по дорозі. Куди саме прямували мобільні пускові установки, і були у них на борту ракети, невідомо.

При цьому зазначається, що колона рухалася в напрямку Одеси.

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Росіянина-автохама виявили на парковці біля ТЦ “Сіті-Центр” на Таїрова. Про це в одеських пабликах повідомляють обурені місцеві жителі.

Гість з країни-агресора не тільки припаркував своє авто перпендикулярно розмітці, але і зайняв місце, призначене для водіїв з особливими фізичними потребами.

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Про незвичайне і досить обурливий інцидент повідомляє поліція.

За інформацією правоохоронців, підліток, якому всього 12 років, викрав автомобіль Nissan, припаркований в одному з дворів на вулиці Святослава Ріхтера, щоб покататися.

29-річний власник авто пояснив копам, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. Februar 2020

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