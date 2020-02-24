У мережі з'явилося знімки, на яких зафіксовано, як тисячі птахів літають на тлі фантастичного заходу в Одеській області

Фотографіями поділився на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Іван Русев, передає Politeka

За його словами, в Північне Причорномор'я стали повертатися краснодзьобі казарки і білолобі гуси, які зимували у Румунії та Болгарії. Вони осіли в заповідної зони нацпарку «Тузлівський лимани».

«У різних частинах заповідника осіли понад 20 тисяч білолобих гусей і близько тисячі краснодзьобих казарок, що прилетіли до нас із зимівлі зі Східної Європи.Облік гусей і казарок проводився в рамках природоохоронного проекту Європейського союзу “LIFE” – збереження строкатодзьобих казарки на глобальному пролетном шляху”. Проект координується Болгарським товариством охорони птахів", – написав Русев.

Раніше ми писали, на поромній переправі між Одесою і Чорноморськом оселилися зграї лебедів і качок.

Лебеді, качки та лиски прилітають сюди кожен рік і 2020 рік не став винятком для цих красивих і благородних птахів. На самому початку грудня вони знову з'явилися на поромній переправі між Одесою і Чорноморськом.

Одесити і жителі Чорноморська з настанням перших зимових холодів приїжджали з дітьми, прихопивши з собою батони хліба, щоб погодувати водоплавних птахів.

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Еколог Іван Русев повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі

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