У мережі з'явилося знімки, на яких зафіксовано, як тисячі птахів літають на тлі фантастичного заходу в Одеській області
Фотографіями поділився на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Іван Русев, передає Politeka
За його словами, в Північне Причорномор'я стали повертатися краснодзьобі казарки і білолобі гуси, які зимували у Румунії та Болгарії. Вони осіли в заповідної зони нацпарку «Тузлівський лимани».
«У різних частинах заповідника осіли понад 20 тисяч білолобих гусей і близько тисячі краснодзьобих казарок, що прилетіли до нас із зимівлі зі Східної Європи.Облік гусей і казарок проводився в рамках природоохоронного проекту Європейського союзу “LIFE” – збереження строкатодзьобих казарки на глобальному пролетном шляху”. Проект координується Болгарським товариством охорони птахів", – написав Русев.
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Раніше ми писали, на поромній переправі між Одесою і Чорноморськом оселилися зграї лебедів і качок.
Лебеді, качки та лиски прилітають сюди кожен рік і 2020 рік не став винятком для цих красивих і благородних птахів. На самому початку грудня вони знову з'явилися на поромній переправі між Одесою і Чорноморськом.
Одесити і жителі Чорноморська з настанням перших зимових холодів приїжджали з дітьми, прихопивши з собою батони хліба, щоб погодувати водоплавних птахів.
Також ми писали, в Одеській області через аномально теплої погоди почали вити гнізда червонокнижні птахи.
Еколог Іван Русев повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.
За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі
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