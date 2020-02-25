Справжній кінець світу обрушився на одеський регіон у понеділок

Ураганний вітер спровокував дві великі пожежі поблизу Одеси.

Про це передає Politeka.net

Увечері, 24 лютого, горіла заповідна зона Нижньодністровського національного парку Одеської області. До пожежі призвело необережне поводження з вогнем та сильний вітер.

Дирекція парку повідомила, що загоряння почалося в районі 48-го кілометра траси Одеса Рені.

Північний вітер гнав вогонь по заповідній зоні вздовж лиману.

Користувачі в соцмережах розмістили відео, зняте в селі Маяки Одеської області.

Дорога в пекло... #Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет Gepostet von Олег Рогачко am Montag, 24. Februar 2020

Ще одна пожежа сталася на одеських полях зрошення.

Увечері, 24 лютого, на Хаджибеївській дорозі загорівся очерет. Завдяки сильному вітру вогонь швидко поширився на велику територію.

Справжній кінець світу обрушився на Одесу в понеділок. Крім сильного штормового вітру, що ламає дерева і яка зриває дахи, в Південну Пальміру прийшла піщана буря.

Через негоду стало відомо про людські жертви.

Так, на вулиці Ніжинській, в районі будинку № 37 впало дерево і на смерть вбило жінку. Загиблої було 69 років.

Крім того, в Одеській області ураганний вітер залишив без електрики вже 145 населених пунктів.

За станом на 15:00, 24 лютого, з початку негоди знеструмлено 145 населених пунктів (Березовський - 24, Подільський - 12, Ізмаїльський - 1, Б-Дністровський - 27 Роздільнянський - 24 Овідіопольський - 8, Лиманський - 17 Іванівський - 16 Біляївський - 7, Чорноморськ - 2, Одеса - 7).

При цьому сильний вітер зірвав дахи на 16 об'єктах. Це будинки культури (Біляївка, Ананьєв) лікарня (Любашівка) магазин (Біляївка) залізнична станція (Подольськ) 11 житлових будинків.

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