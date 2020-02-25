Сильний вітер серйозно пошкодив будинок на знаменитій одеській Молдаванці і заблокував господиню-інваліда

Про це пишуть місцеві ЗМІ (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Подія сталася вчора вдень, 24 лютого, на вулиці Ризовської, 33. Під завалами опинилася літня жінка. Її в шоковому стані діставали рятувальники.

Наголошується, що вікове дерево впало через ураган і зруйнував 4 квартири в двоповерховому будинку. Завалило вхід в квартиру одеситки.

За словами сусідки потерпілої, вона вибігла в двір на гучний шум і побачила, що дерево пробило дах і відсунуло стіну однієї з квартир.

Інші мешканці зазначили, що дерево, яке впало на квартири, старе, йому 80-100 років. Вони давно просили комунальників його прибрати, на що ті запропонували мешканцям зробити це самостійно.

Уточнюється, що крім пенсіонерки, яка виявилася забарикадована, ніхто не постраждав.

Сама літня жінка коли прийшла в себе, то навідріз відмовилася покидати своє житло.

Крім того, в Одеській області ураганний вітер залишив без електрики вже 145 населених пунктів.

За станом на 15:00, 24 лютого, з початку негоди знеструмлено 145 населених пунктів (Березовський - 24, Подільський - 12, Ізмаїльський - 1, Б-Дністровський - 27 Роздільнянський - 24 Овідіопольський - 8, Лиманський - 17 Іванівський - 16 Біляївський - 7, Чорноморськ - 2, Одеса - 7).

При цьому сильний вітер зірвав дахи на 16 об'єктах. Це будинки культури (Біляївка, Ананьєв) лікарня (Любашівка) магазин (Біляївка) залізнична станція (Подольськ) 11 житлових будинків.

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