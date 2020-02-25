В Одесі підбили підсумки наслідків урагану

У понеділок, 24 лютого, шквальний вітер став причиною падіння близько 300 дерев по всіх районах Одеси. Про це в ході брифінгу повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман, пише Politeka.net

За його словами, співробітники міських служб вже "розпиляли і відтягли" 146 повалених дерев. Ще 148 планують прибрати до завтрашнього дня. Він зазначив, що в ліквідації наслідків стихії задіяно 20 одиниць спецтехніки.

«З раннього ранку ми вже були готові до негоди. Роботи не будуть зупинятися ні на хвилину, поки не ліквідують всі наслідки. Зараз головне завдання — максимально швидко прибрати всі наслідки, щоб місто міг повернутися до колишнього ритму», — повідомив директор.



Крім того, вітер пошкодив 10 високовольтних ліній, особливо постраждав Північний РЕЗ. Там зафіксовано 6 пошкоджень на лініях.

При цьому із-за негоди перестали курсувати трамвай 21 маршруту, а також 2-й і 3-й тролейбуси.

Синоптики попередили, що негода вируватиме до вечора понеділка, а пориви вітру досягнуть 32 м/с.

В Одеській області буря зірвала дах з Будинку культури в Ананьїву, а також покрівлю адмінбудівлі РЕЗ та залізничної станції – у Подільському Всього, за даними Одеської ОДА, в регіоні зірвані дахи на 17 об'єктах, серед яких 2 будинки культури, 1 лікарня, 1 магазин, 1 залізнична станція, 2 школи, 1 гуртожиток і 9 житлових будинків.

За станом на 15:00 в понеділок, 24 лютого, в Одеській області знеструмлено 145 населених пунктів.

У Березівському районі знеструмлено 24 населених пункти, у Подільському – 12, в Ізмаїльському - 1, Білгород-Дністровському – 27, Роздільнянському – 24, Овідіопольському - 8, Лиманському – 17, Іванівському – 16, Біляївському – 7.

Крім того, без світла залишилися деякі жителі Чорноморська та Одеси.

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