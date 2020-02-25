В мережі показали, як шторм, що ледь не змив Об'їзну дорогу в Одесі

Відповідне відео розмістив інформаційний портал "Думська" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Буревій, який пронісся по Одесі і області, 24 лютого, привів до сильного шторму в Чорному морі і одеських лиманах – Хаджибейському і Куяльницькому.

зокрема, в районі Об'їзної дороги Одеси Хаджибейський лиман вийшов з берегів і залила проїжджу частину.

На кадрах, які публікують у ЗМІ, можна побачити, що на Об'їзній дорозі хвилі буквально заливають трасу, по якій їдуть автомобілі.

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У понеділок, 24 лютого, шквальний вітер став причиною падіння близько 300 дерев по всіх районах Одеси.Про це в ході брифінгу повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман.

За його словами, співробітники міських служб вже "розпиляли і відтягли" 146 повалених дерев. Ще 148 планують прибрати до завтрашнього дня. Він зазначив, що в ліквідації наслідків стихії задіяно 20 одиниць спецтехніки.

«З раннього ранку ми вже були готові до негоди. Роботи не будуть зупинятися ні на хвилину, поки не ліквідують всі наслідки. Зараз головне завдання — максимально швидко прибрати всі наслідки, щоб місто міг повернутися до колишнього ритму», — повідомив директор.

Крім того, вітер пошкодив 10 високовольтних ліній, особливо постраждав Північний РЕЗ. Там зафіксовано 6 пошкоджень на лініях.

При цьому через негоду перестали курсувати трамвай 21-го маршруту, а також 2-й і 3-й тролейбуси.

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