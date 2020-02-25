В Одеській області через негоду залишаються знеструмленими 127 населених пункти

Про це передає Politeka, з посиланням на інформацію прес-служби обласного ДСНС.

Станом на 6 годину ранку, 25 лютого, в результаті несприятливих погодних умов в Одеській області залишаються без світла 127 населених пунктів: Березівський р-н - 14 Ізмаїльський р-н - 3, Б-Дністровський р-н - 14 Комінтернівський р-н - 12 Овідіопольський р-н - 2, Лиманський р-н - 12, Іванівський р-н - 5, Біляївський р-н - 3, Ширяївський р-н - 5, Захаровское р-н - 10, Миколаївський р-н - 13 Любашовский р-н - 8, Кілійський р-н - 3, Березівський р-н - 1, Березівський р-н - 1, м. Одеса - 18.

Повідомляється, що до ліквідації аварійних ситуацій задіяно 58 бригад РЕМ.

У теж час на ліквідацію наслідків негоди підрозділи рятувальників залучалися 29 разів. Було прибрано 17 повалених дерев, проведено демонтаж 4-х і закріплення 8-і аварійних конструкцій.

Все від ДСНС залучено 29 одиниць пожарноспасательной техніки та 107 чоловік особового складу.

Нагадаємо, стихія обрушилася відразу на кілька областей країни у понеділок, 24 лютого. Буревій приніс в Україну потужний циклон Юля, з-за якого на країну обрушилася злива, море штормить, а сильні пориви вітру валять дерева, зривають дахи і навіть руйнують мости.

Одним з головних епіцентрів погодного лиха стала Одеська область. В Одесі на Об'їзній дорозі хвилі буквально залили трасу, по якій їздять машини. Крім того, в місті штормовий вітер зніс зупинку і повалив безліч дерев. Одне з них, при цьому, вбило жінку.

Нагадаємо, страшна стихія накрила Україну: вириває дерева з корінням, зносить мости, з'явилися страшні кадри.

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