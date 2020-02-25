Циклон «Юлія» приніс піщану бурю, яка засипала землею трасу Одеса-Київ

Відповідні фото оприлюднили очевидці в соціальних мережах, передає Politeka.net

Зокрема, через пилової бурі на дорогах утворилися купи землі на трасі Одеса-Київ.

Як повідомив керівник служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода, землю довелося прибирати з допомогою снігоприбиральної техніки на 331 км траси М05.

Нагадаємо, справжній кінець світу обрушився на Одесу в понеділок. Крім сильного штормового вітру, що ламає дерева і зриває дахи, в Південну Пальміру прийшла піщана буря.

Синоптики попередили, що негода вируватиме до вечора понеділка, а пориви вітру досягнуть 32 м/с.

А тим часом в Одесі підбили підсумки наслідків урагану.

У понеділок, 24 лютого, шквальний вітер став причиною падіння близько 300 дерев по всіх районах Одеси.Про це в ході брифінгу повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман.

За його словами, співробітники міських служб вже "розпиляли і відтягли" 146 повалених дерев. Ще 148 планують прибрати до завтрашнього дня. Він зазначив, що в ліквідації наслідків стихії задіяно 20 одиниць спецтехніки.

«З раннього ранку ми вже були готові до негоди. Роботи не будуть зупинятися ні на хвилину, поки не ліквідують всі наслідки. Зараз головне завдання — максимально швидко прибрати всі наслідки, щоб місто міг повернутися до колишнього ритму», — повідомив директор.

Крім того, вітер пошкодив 10 високовольтних ліній, особливо постраждав Північний РЕЗ. Там зафіксовано 6 пошкоджень на лініях.

При цьому із-за негоди перестали курсувати трамвай 21 маршруту, а також 2-й і 3-й тролейбуси.

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