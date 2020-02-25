В мережі показали, як виглядало ранкове небо перед ураганом, 24 лютого

Знімками поділилася на своїй сторінці у Фейсбуці фотограф Ольга Богданова, передає Politeka.net

На кадрах відображені промені сонця, які намагаються пробитися через вузьку щілину щільних хмар, створюючи враження небесного ока, що прокидається. Усього на кілька хвилин сонце осяяло своїми променями безлюдний пляж, щоб знову сховатися за грозовими хмарами.

Раніше ми розповідали,що відразу три циклону рухалися на Одеський регіон в останній тиждень зими, а потім настане справжнє потепління.

На початку тижня погода в Одесі різко зіпсувалася через північно-західного циклону, який отримав назву «Юлія».

Цей циклон приніс сильні вітри, пориви яких досягали 30 метрів в секунду. Пік стихії припав на середину дня.

25 лютого, циклон Юлія піде на схід і стихія трохи вщухне. Зранку вітер вже заспокоїться, щоб після обіду знову набрати обертів. Але швидкість вже буде значно менше. Пориви вітру досягнуть 15 метрів в секунду. Стовпчик термометра трохи опуститься. День буде сонячним. Без опадів. Температура повітря становитиме 1 - 9 градусів вище нуля.

26 лютого, Одеса потрапить під вплив другого за тиждень циклону, який активізується над Карпатами. Цей циклон виявиться самим нешкідливим для нашого міста. Весь день буде вітряним, але його швидкість залишиться на тому ж рівні, що й за день до цього. У місті буде ясно, сухо і тепло. При цьому температура повітря добереться до позначки +11 градусів.

27 лютого, Одеса виявиться під ударом третього за рахунком циклону за цей тиждень. Його присутність почне відчуватися вже в середині дня. Піде невеликий дощ, який до вечора перейде у зливу. Також очікується посилення вітру. Температура складе +6 +12 градусів.

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