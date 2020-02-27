На одеському причалі гасили масштабна пожежа

Про НП, яка сталася вранці, 27 лютого передає Politeka.net, з посиланням на прес-служба ДСНС в Одеській області. Кадри з місця події розмістили місцеві паблики.

За словами рятувальників, сигнал про спалах будиночків відпочинку на причалі № 137 по вулиці Шкиперской надійшов рано вранці в 5:25.

По прибуттю до місця виклику пожежниками було встановлено, що сталося загоряння будинків відпочинку на площі 300 кв. м. Наголошується, що при цьому була загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані курені.

«Пожежно-рятувальні підрозділи були направлені за підвищеним номером виклику. На місці пожежі були створені 2 оперативні ділянки та забезпечено ефективне гасіння пожежі», - повідомили у відомстві.

Вже у 07:22 займання вдалося локалізувати, а в 08:13 пожежа на площі 400 квадратних метрів був ліквідований.

На щастя, про загиблих і постраждалих не повідомляється. Але причину пожежі ще належить з'ясувати фахівцям.

Раніше ми писали, ураганний вітер спровокував дві великих пожежі поблизу Одеси.

Увечері, 24 лютого, горіла заповідна зона Нижньодністровського національного парку Одеської області. До пожежі призвело необережне поводження з вогнем та сильний вітер.

Дирекція парку повідомила, що загоряння почалося в районі 48-го кілометра траси Одеса Рені.

Північний вітер гнав вогонь по заповідній зоні вздовж лиману.

Ще одна пожежа сталася на одеських полях зрошення.

Увечері, 24 лютого, на Хаджибеївській дорозі загорівся очерет. Завдяки сильному вітру вогонь швидко поширився на велику територію.

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ на Одесу, розслаблятися рано: синоптики повідомили чого чекати

Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»