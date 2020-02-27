Перевіряють усіх пасажирів, що прилетіли з інших країн

В Одесі продовжують турбуватися через загрозу поширення небезпечного вірусу COVID-1 з Китаю

Зокрема, в одеському аеропорту почали перевіряти всіх пасажирів, які прилетіли з інших країн, повідомляє місцеве видання УСІ .

Як розповіли лікарі, в першу чергу, вони звертають увагу на температуру тіла, блідість обличчя. Перевіряють усіх пасажирів, які прилетіли в Одесу.

При цьому наголошується, що прибули з країн, де є заражені коронавірусом, проходять перевірку у співробітників Держприкордонслужби.

Якщо виявляється, що у пасажира підвищена температура, на машині швидкої допомоги відправляють на додаткову перевірку Старий термінал.

Медики уточнили, що активна перевірка відбувається лише зі вчорашнього дня, але перевіряли пасажирів з країн, де є заражені, і раніше. За місяць одну людину відправили в лікарню. Але вірус не підтвердився.

«Всім відомо що інкубаційний період триває від 14 до 24 днів. Ми проводимо температурний скринінг. Пасажирів з таких країн, як Італія, Німеччина, Росія і так далі ми опитуємо і записуємо адреси, так як це країни, де є захворювання. Ми з учорашнього дня у всіх пасажирів, перевіряємо температуру, - розповів лікар.

Деякі пасажири поділили своїми враженнями. Вони стверджують, що паніки немає.

«Прилетіли з Стамбула. Паніки ніякої немає. Нас перевіряли, у нас все в порядку, - розповіла одеситка.

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Моряки судна перехворіли грипом і вилікувався, але медики не давали гарантій, що моряки не є носіями коронавіруса. У підсумку, все обійшлося благополучно. Санітарні служби, зустрівши контейнеровоз на карантинному причалі в порту Одеси, розвіяли всі підозри і сумніви.

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зокрема, в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою, почали проводити санітарну обробку в маршрутках. Про це повідомляє прес-служба місцевого міськради.

Відзначається, що компанія "Севертранс" уклала договір з "Дез-Ельтор" про щотижневої обробці громадського транспорту з-за коронавіруса. Крім того, санітарну обробку збираються проводити і після того, як загроза коронавіруса пройде. Вона буде здійснюватися раз на місяць.

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