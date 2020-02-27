Вони були озброєні

В Одесі поліцейські затримали групу чоловіків з ножами і забороненою радянською символікою

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба місцевої патрульної поліції.

В поліцію подзвонили небайдужі одесити і повідомили про хуліганство, яке сталося на одному з пляжів Приморського району міста.

За словами очевидців, вони побачив групу осіб, які розвісили прапор із забороненою в Україні радянською символікою.

Коли поліцейські виявили чоловіків, які підпадають за опис орієнтування, один з чоловіків почав тікати, але його наздогнали і затримали.

Патрульні розповіли, що під час поверхневої перевірки у нього як раз і виявили прапор із забороненою символікою Радянського Союзу та два ножа.

На місце були викликані слідчі, які будуть встановлювати подальші обставини справи.

Раніше ми писали про шабаші, який влаштували любителі Радянського Союзу на 23 лютого.

Кілька десятків любителів СРСР, що складаються переважно з пенсіонерів, зібралися на Алеї Слави в парку Шевченка, щоб покласти квіти до пам'ятника Невідомому матросу, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Особливо затяті представники принесли з собою, крім квітів, портрети одіозного маршала Жукова.

У той же час забороненої символіки у вигляді георгіївських стрічок, прапора СРСР помічено не було.

Однак любителів «руського світу» в Одесі чекав невеличкий сюрприз у вигляді декількох десятків патріотів, які також прийшли до пам'ятника.

За словами активістів, вони прийшли, щоб простежити за тим, щоб не порушувався закон про декомунізацію.

Після покладання пішли нетривалі перепалки і вигукування різних ідеологічних кричалок. Але на щастя, обійшлося без бійок.

Любителі СРСР мирно покинули парк Шевченка на автобусі, спеціально організованому для цього заходу.

Нагадаємо, любителя Росії наздогнала розплата на Одещині: "займався вербуванням і не тільки"

Як повідомляла Politeka, інтернет -агітатор спійманий на гарячому в Одесі: «чекає кожного»

Також Politeka писала, що фанат "російського світу" влаштував переполох в Одесі і поплатився, кадри