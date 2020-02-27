В Одеській області смерть молодої жінки растревожила регіон і викликала хвилю чуток про коронавірус

Про це пише Думська

30-річна жінка померла в Захарьївскої районної лікарні на півночі Одеської області.

За чутками, які стали поширюватися, вона померла від коронавирусної інфекції, занесеної через кордон з Румунії та Молдови.

Крім того, зовсім нещодавно в тій же лікарні померла дитина, причому нібито з схожими симптомами.

Видання повідомляє, що факт смерті хворої підтвердили в райраді, при цьому уточнили, що в селище двічі викликали санітарну авіацію, щоб відправити хвору в обласний центр, але вона була, на жаль, нетранспортабельною.

Як пояснили медики, у хворої не було ГРВІ та пневмонії. Вона померла від ішемічної кардіоміопатії.

«Дійсно, коли робили рентген, була підозра на пневмонію, проте розтин показав, що легкі абсолютно чисті. Проблема була в серце, розповіли вони.

Інформацію про померлу дитину лікарі спростували, зазначивши, що це брехня.

«Такого у нас, до щастя, не було», - додали вони.

Раніше ми писали, в одеському аеропорту почали перевіряти всіх пасажирів, які прилетіли з інших країн.

Як розповіли лікарі, в першу чергу вони звертають увагу на температуру тіла, блідість обличчя. Перевіряють усіх пасажирів, які прилетіли в Одесу.

Якщо виявляється, що в пасажира підвищена температура, на машині швидкої допомоги відправляють на додаткову перевірку Старий термінал.

Медики уточнили, що активна перевірка відбувається лише зі вчорашнього дня, але перевіряли пасажирів з країн, де є заражені, і раніше. За місяць одну людину відправили в лікарню. Але вірус не підтвердився.

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