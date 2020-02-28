В Одеську область в останні дні зими прилетіли пелікани
Як передає Politeka.net, чудових птахів помітили на території природного нацпарку «Тузлівський лимани». Про це повідомив заступник директора заповідника Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Сьогодні до нас в НВП дійсно прийшла весна», - написав еколог.
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Він зазначив, що рожевих і кучерявих пеліканів помітили біля спеціально для них побудованого штучного острова.
Русев додав, що птахів сфотографував чергував на кордоні інспектор нацпарку Іван Плачков.
Раніше ми вже писали, що в Одеській області через аномально теплої погоди почали вити гнізда червонокнижні птахи.
Еколог Іван Русев повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.
За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі.
Але в цьому році з-за аномального тепла дуже рано почали піклуватися про гніздуванні.
«Розмах крил орланів досягає 240 див. Тривалість життя – 25-30 років. Істотною умовою при виборі ділянки для гніздування є відсутність людини та близькість водоймища, який може забезпечити харчування.
Але в даному випадку, зазначає Іван Русев, орлани вибрали місце для гніздування у автотраси. З-за фактору неспокою в минулому році вони не змогли успішно вивести своє потомство», - написав еколог.
Русев уточнив, що це вид охороняється Червоною книгою України (статус – рідкісний), Червоним списком МСОП , Європейським червоним списком, конвенцією CITIES, а також Боннської та Бернської конвенцій.
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