В Одесі підозрюваний у вбивстві приніс в зал суду гранату і погрожував усіх підірвати

Про пригоду, яка сталася в п'ятницю, 28 лютого, в Приморському райсуді повідомляє місцеве видання Думская .

“Під час розгляду кримінального провадження за фактом умисного вбивства підозрюваний дістав гранату і погрожував підірвати себе і всіх присутніх», повідомили працівники суду.

Тим часом на місце з'їхалися загін спецназу поліції "Корд", працівники СБУ, поліція, ДСНС. Зазначається, що територія була оточена. Також з будівлі суду евакуювали всіх відвідувачів і працівників.

Пізніше надійшла інформація, що підозрюваного знешкодили. В результаті події ніхто не постраждав.

За даними видання, підозрюваного звуть В'ячеслав Гарькавий, він звинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

Раніше ми писали, в Одесі копи затримали чоловіка, який заради розваги зателефонував і повідомив про замінування школи на Слободці.

За словами правоохоронців, у понеділок, 20 січня, надійшло анонімне повідомлення про можливий вибух в школі на вулиці Академіка Воробйова.

Наголошується, що поліцейські разом з вибухотехніками, кінологами, патрульними і рятувальниками обстежили будівлю школи і прилеглу територію, але жодних вибухових речовин та пристроїв не знайшли.

Як з'ясувалося пізніше, до цього виявився причетним 62-річний одесит, який залишив неправдиве повідомлення.

За словами лжеминера, він був п'яний і таким чином вирішив розважитися.

У поліції зазначили, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

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