В Одесі низка автохамов на елітних машинах заблокувала рух трамваїв

Неприємний інцидент, який доставив незручності одеситам стався вранці 28 лютого на вулиці Канатній прямо навпроти адміністративного корпусу Одеської облдержадміністрації. Відповідне відео виклали в мережу очевидці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як низка дорогих машин на час заблокувала рух трамваїв маршруту №18.

При цьому найбільше відзначився водій білого позашляховика марки Range Rover. Він порушив відразу кілька правил дорожнього руху і кинув свій автомобіль на пішохідному переході.

За словами очевидців, майже всі автохами працюють в адмінбудівлі ОДА, і така ситуація спостерігається мало не кожен день. При цьому патрульна поліція на все закриває очі.

Раніше ми писали, автохами в центрі Одеси розперезалися настільки, що пішоходи змушені шукати обхідні шляхи, щоб обійти автомобіль «генія паркування», а страждають найбільше матері з візочками.

Як стало відомо, в центрі Одеси водій автомобіля «BMW X5» припаркував свій автомобіль на вулиці Буніна прямо на з'їзді з мосту Коцебу, перегородивши машиною тротуар.

Пішоходам довелося обходити «автохама» прямо по проїжджій частині. Особливо важко довелося мамам з маленькими дітьми, які спускали коляски з тротуару на проїжджу частину, а потім знову піднімали.

Нагадаємо, як паркуються автохами в Одесі

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