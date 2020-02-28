Одеситів, заражених коронавірусом, буде перевозити спеціальний санітарний вертоліт
Як він виглядає, показала прес-служба ДСНС, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Повідомляється, що у зв'язку з постійною загрозою поширення коронавіруса, на цілодобове чергування заступив багатофункціональний вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1, який в умовах безоплатного договору передала авіакомпанія «Українські вертольоти» для транспортування ймовірних інфекційних хворих коронавірусом.
Він обладнаний медичним модулем з повним комплектом обладнання для екстреної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційної капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душем.
У відомстві зазначили, що вертоліт буде нести чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території країни.
Раніше ми писали, в одеському аеропорту почали перевіряти всіх пасажирів, які прилетіли з інших країн.
Як розповіли лікарі, в першу чергу вони звертають увагу на температуру тіла, блідість обличчя. Перевіряють усіх пасажирів, які прилетіли в Одесу.
При цьому наголошується, що прибули з країн, де є заражені коронавірусом, проходять перевірку у співробітників Держприкордонслужби.
Якщо виявляється, що у пасажира підвищена температура, на машині швидкої допомоги відправляють на додаткову перевірку Старий термінал.
Медики уточнили, що активна перевірка проходить лише останні два дня, але перевіряли пасажирів з країн, де є заражені, і раніше. За місяць одну людину відправили в лікарню. Але вірус не підтвердився.
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