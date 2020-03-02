Новий циклон буде не таким сильним як Юля, але все ж

У перший тиждень весни жителів Одеси і області попередили про чергове погіршення погодних умов

Про це пише Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Сьогодні, 2 березня, в Одесі знову очікується сильний вітер. Через це синоптики оголосили штормове попередження.

Згідно з прогнозом буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний 9-14 м/с, місцями пориви 15-24 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 9-14 градусів тепла.

Погодні умови будуть нести потенційну загрозу, тому влада визначили рівень небезпеки - жовтий.

У зв'язку з погіршенням погоди одеситів настійно закликають максимально обмежити пересування по місту.

Городян просять бути пильними і не залишати автомобілі під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Раніше ми розповідали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Нагадаємо, весна витіснить зиму з України, погода приготувала даний асорті.

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