У перший тиждень весни жителів Одеси і області попередили про чергове погіршення погодних умов
Про це пише Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Сьогодні, 2 березня, в Одесі знову очікується сильний вітер. Через це синоптики оголосили штормове попередження.
Затримання екс-нардепа, трагедія на Донбасі і стрибок курсу – головне за ніч
Макс Барських втомився мовчати і видав правду про стосунки з екс-Віа Грою: "Більше, ніж сім'я..."
Штурм кордону, падіння долара і стрибок тарифів - головне за ніч
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
Згідно з прогнозом буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний 9-14 м/с, місцями пориви 15-24 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 9-14 градусів тепла.
Погодні умови будуть нести потенційну загрозу, тому влада визначили рівень небезпеки - жовтий.
У зв'язку з погіршенням погоди одеситів настійно закликають максимально обмежити пересування по місту.
Городян просять бути пильними і не залишати автомобілі під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.
Раніше ми розповідали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.
За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.
Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.
Нагадаємо, весна витіснить зиму з України, погода приготувала даний асорті.
Як повідомляла Politeka, шторм мчить на Україну: коли чекати удару погоди, подробиці.
Також Politeka писала, як виглядало небо перед ураганом в Одесі, дивовижні фото.