Одеса знову у вогні

У центрі Одеси зайнялася ще одна старовинна будівля, в результаті НП постраждала молода жінка

Мова йде про будівлі на Грецькій, 20, яка є пам'яткою архітектури - Прибутковий будинок Маврокордато. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Як повідомили місцеві рятувальники, пожежа спалахнула вночі в житловій квартирі на 3 поверсі, передае Politeka.net

Полум'я швидко поширилося по приміщенню і перекинулося на дах і сусідні квартири. В результаті пожежі постраждала 26-річна жінка, її з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували в одну з лікарень.

У той же час рятувальники евакуювали з будівлі 12 осіб. Ще 30 вийшли самостійно.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, які вдалося локалізувати.

Рух по Грецькій вулиці, між Пушкінською та Рішельєвською, в той момент було перекрито.

Наголошується, що ліквідацію пожежі ускладнила захаращеність горища: дерев'яні меблі, домашнє майно. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник начальника обласного ДСНС Ігор Будаленко.

Очевидці стверджують, що пожежа почалася в комунальній квартирі №2.

Раніше ми писали, моторошна пожежа, що спалахнула в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, 4 грудня, сколихнула всю Україну.

Загорілося приміщення на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Вогонь вдалося ліквідувати лише під вечір.

Відразу були упізнані троє: викладач інформатики Ганна Бортюк, секретар Марина Коваль, студент Кирило Трофимчук. Студентка Ксенія Бабенко і рятувальник Сергій Шатохін померли в лікарні від отриманих під час падіння травм.

8 грудня в Україні було оголошено жалобу за загиблими у жахливому пожежу, а через чотири дні рятувальники відзвітували, що з-під завалів дістали тіла останніх жертв.

За офіційною інформацією, пожежу в одеському коледжі забрав життя 16 людей.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі: з'явилися страшні дані про жертви, «молиться вся Україна»

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