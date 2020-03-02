Вся поліція на вухах

В Одеській області при дивних обставинах зникла 15-річна дівчина, про яку немає ніякої інформації вже 3 тижні

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції області.

У Ширяєвському районі Одеської області розшукується Христина Грибанова, 2004 року народження.

Наголошується, що дівчинка ще 7 лютого пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена в куртку темно-синього кольору.

«Всіх, кому що-небудь відомо про зниклої дівчини, просять повідомити в Ширяївське відділення поліції по телефону (0485) 82 12 30 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, в Одесі поліція знайшла двох неповнолітніх дівчат, які були оголошені в розшук.

«Поліція розшукала 16-річну Ганну Співак, яка 13 січня пішла з дому і пропала. Як виявилося, весь час дівчина перебувала у своїх друзів», — йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще одна 15-річна мешканка Одеси Гребенюк Марія була знайдена. Як стало відомо, про зникнення дівчини в поліцію повідомила її мати.

Юна одеситка пішла з друзями на прогулянку, з якої повинна прийти ввечері, проте додому не повернулася.

Поліцейські розшукали Марію. Вона пояснила, що весь цей час гуляла по місту. На щастя, дівчинка жива-здорова.

Батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання зобов'язань по вихованню дітей.

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