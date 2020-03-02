Зараз дамба, як ніколи, потребує масштабної реконструкції.

В мережі показали, як виглядає з висоти пташиного польоту Хаджибеїська дамба, яка знаходиться в небезпеці після урагану

Кадри дамби з висоти показав інформаційний портал УСІ .

Відзначимо, що зараз вона, як ніколи, потребує масштабної реконструкції.

Після шторму, який обрушився на Одесу 24 лютого, в дамбі

утворилися дві промоїни – одна довжиною близько метра, а друга – близько десяти метрів.

Якщо дамбу прорве, то це загрожує справжньою екологічною катастрофою. Постраждає територія від Жевахової гори до Пересипу, де проживає близько 30 тисяч осіб, а також розташовані залізниця, автомагістралі і нафтопереробне виробництво.

Хаджибеївська дамба необхідна для повідомлення центру Одеси та Суворовського району Крім цього, може порушитися сполучення між центром міста та селища Котовського.

Звернемо увагу, що в 2016 році Хаджибеївску дамбу вже ремонтували. Близько 42 млн гривень з обласного бюджету виділили на ремонт самого проблемного на той момент ділянки. Проте спорудження продовжувало "тріщати". А після урагану 24 лютого пробоїни утворилися з іншого боку греблі.

Для укріплення дамби необхідно будівництво самопливного скидного каналу і великий буни. Про це стало відомо на нараді міського управління капітального будівництва. Канал збираються прокласти по напрямку від Румунського каналу. А з боку лиману побудувати велику буну з граніту.

Раніше ми писали, в мережі розмістили відео, як найсильніший шторм трощив дамбу на Хаджибейському лимані, 24 лютого.

На кадрах видно, як вся міць стихії, що обрушилася на Об'їзну дорогу, яка проходить через дамбу на Хаджибейському лимані. Величезні хвилі перекочувалися через дорогу і хльостали по проїжджаючим автомобілям.

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