В Одесі шматок карниза відвалився зі странниної будівлі і обрушився на тротуар, де ходять люди

Відповідні кадри розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці депутат міської ради Ольга Квасницька, передає Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскрольльте сторінку до кінця).

Інцидент стався в понеділок 2 березня на Французькому бульварі, 21.

Елемент карниза відвалився з особняка Барбаріго, який побудований в 1912 році і є пам'яткою архітектури місцевого значення.

За словами депутата, в будинку півстоліття не робили ремонт.

«Профільна комісія дала висновок, що приміщення є непридатним для нормальної експлуатації, при цьому в програму реставрації фасадів історичних будівель міські чиновники його не внесли», - стверджує Квасницька.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, в центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок фасаду і влучив прямо в голову дівчині, яка проходила повз в цей момент.

Пригода сталася на вулиці Успенській, 10. Про це розповіла родичка постраждалої Катерина Агафонова-Доброєр на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, коли дівчина проходила по Успенської, вона почула шум і спробувала втекти від будівлі. Але відвалився шматок карниза, загальмувавши від удару об балкон, впав прямо на неї.

«Завдяки цьому удар був не такий сильний, як міг би бути. Вона втратила свідомість, розсікла голову», - зазначила родичка.

Тим часом, очевидці одразу викликали швидку допомогу і потерпілу відвезли в лікарню.

Gepostet von Ольга Квасницкая am Montag, 2. März 2020

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