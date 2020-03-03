Одеситам розповіли, чого чекати від погоди у вівторок, 3 березня

Про це пише Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

На протязі усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами.Без істотних опадів. Вітер буде дути південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі становитиме 5-7°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

В Одеській області - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 14-19°С, в прибережній зоні 9-11°С тепла. На автодорогах області видимість добра.

У цей день вшановується пам'ять святителя Лева, папи Римського і святителя Агапіта, сповідника. У минулі часи говорили: "Распушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору". У цей день вшановували пташку-вівсянку "вісницею швидкого тепла славилася вона", селянки пекли овсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи.

Раніше ми писали про те, що одеситів попередили про чергове погіршення погодних умов.

2 березня, в Одесі був сильний вітер. З-за чого синоптики оголосили штормове попередження.

Також ми розповідали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Нагадаємо, весна витіснить зиму з України, погода приготувала даний асорті.

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