Батьків просять не маскувати симптоми захворювання у дітей і не пускати хворих до школи

В Одесі через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції припинені заняття в 40 шкільних класах

Як пише Politeka.net, про це повідомила в ході брифінгу директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Чиновниця звернулася з проханням до батьків, бути уважними і не пускати хворих дітей в школу, в іншому випадку, вони будуть поміщені в ізолятор.

«Санітарно-епідеміологічний режим у навчальних закладах буде посилено, і ті діти, у яких під час навчального процесу будуть помічені ознаки захворювання, вирушать в ізолятор, де будуть чекати батьків», — розповіла Буйневич.

Крім того вона зазначила, що всі школи забезпечені дезінфекційними засобами та засобами для надання першої медичної допомоги.

Раніше ми писали, через боязнь підхопити коронавірус

одесити почали масово скуповувати одноразові медичні маски в аптеках міста. Із-за чого на них виник великий дефіцит.

Зокрема, з 10 аптек, які вдалося відвідати, маски знайшлися тільки в одного - на вулиці Велика Арнаутська, 26. Причина, як не дивно, в паніці.

Як розповіла одна із працівниць аптеки, жителі запасаються масками на випадок епідемії коронавіруса в Одесі.

При цьому про в інтернеті санітарні маски як і раніше активно продають. Проте ціни на них зросли мінімум в чотири рази - від 200 до 500 гривень.

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