На Одесу насунулося відразу два циклону з жіночими іменами «Діана» і «Шарлотта», які будуть визначати погоду в місті

Про це повідомляють синоптики, передає Politeka

Не встигла Одеса оговтатися після шторму з ніжним дівочим ім'ям «Юлія», а підступила нова вітряна напасти на імені «Діана».

Вчора, 2 березня, цей циклон спровокував сильний поривчастий вітер.

Сьогодні, 3 березня, допомагати «Діані» буде потужний циклон "Шарлотта" , який у берегів Ісландії перехопив ініціативу і об'єднавши свої зусилля, встановлять контроль над Одесою і областю.

Захопивши регіон циклони трохи заспокоїлися. Негоди в Одесі сьогодні чекати не варто.

При цьому вітер трохи вщухне, але як і раніше буде поривчастим і досягне 9-14 метрів в секунду.

Погода в місті буде хмарна, лише зрідка буде визирати сонце. Без опадів. Також очікується потепління.

Зазначимо, що циклон «Діана» вже не раз лютував в Європі. Наслідки його – повалені дерева, обірвані дроти і зірвані дахи.

Раніше народний синоптик Назарій Данилюк заявляв, що на початку весни українці ще зіткнутися з кліматичної зими. У березні очікуються морози і сніг, якого практично не було протягом зими.

При цьому літо 2020 року, згідно з його прогнозом, запам'ятається українцям погодними гойдалками, рясними зливами і посухою. Очікується, що настане воно раніше календарного.

Данилюк зазначив, що погода влітку 2020 року в Україні запам'ятається погодними гойдалками. Травень буде спекотним та посушливим, а в червні почнуться рясні зливи, вітряна погода і сльота. За словами синоптика, на початок літа краще не планувати відпустку в Україні, тому що погода буде несприятливою для відпочинку. В кінці червня - початку липня буде сильно штормити.

Нагадаємо, що циклон на прощання поиздевается над українцями, погода покаже характер: детальний прогноз

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