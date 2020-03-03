В Одесі родичі і поліція розшукують 15-річного підлітка, про якого вже 2 дні немає ніякої інформації

Про зникнення в поліцію повідомили родичі неповнолітнього передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби Нацполиции області.

Так, у розшук оголошено Мехєєва Владислава Дмитровича, 2004 р., який 1 березня поточного року пішов з дому і досі не повернувся.

На вигляд розшукуваному 16 років, зріст 178 см, середньої статури, волосся світло-русяве, коротко стрижене, очі карі, обличчя овальне.

Був одягнений у камуфляжну форму блакитного кольору, куртка чорного кольору, шапка чорного кольору, берці чорного кольору.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо повідомити Малиновський відділу поліції по телефону (048) 765-75-27 або по спецлінії «102», - повідомили в поліції.

Раніше ми писали, в Одеській області вже третій тиждень не можуть знайти 15-річну дівчину.

У Ширяєвському районі Одеської області розшукується Христина Грибанова, 2004 року народження.

Наголошується, що дівчинка ще 7 лютого пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена в куртку темно-синього кольору.

Також в Одеській області шукали 12-річного хлопчика, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся.

За словами правоохоронців, у Подільському районі Одеської області встановлюється місцезнаходження Чоботаря Костянтина, 2008 року народження, який напередодні пішов з дому в невідомому напрямку.

Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка. Був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками з боків, синю куртку, шапку і білі кросівки.

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