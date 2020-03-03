У середу, 4 березня , на селищі Таїрова в Одесі частково відключать воду
Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу філії "Інфоксводоканал".
Причина відключення подачі водопостачання - проведення робіт по капітальному ремонту водоводу діаметром 1200 мм за адресою проспект Академіка Глушка, 4.
Так, з 9.00 воду відключать одеситам, які проживають за наступними адресами:
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- вул. Академіка Корольова, 43-59;
- вул. Академіка Глушка, 1-13, 2, 2а, 14/1-14/6;
- вул. Академіка Вільямса, 44-62/2;
- на Люстдорфській дорозі, 162-180;
- на площі Незалежності, 1, 1а.
Водопостачання обіцяють відновити аж до 23.00.
Раніше ми писали, зі стелі вагона поїзда «Ужгород-Одеса» зненацька полилася гаряча вода прямо на пасажирів.
Пригода сталася під час зупинки на станції Львів.
Напір гарячої води був такий сильний, що вода залила коридор. Крім того, у вагоні стояв густий пар. У пасажирів, які сиділи поруч з тамбуром, залило багаж. Багато гарячої води скупчилося біля туалету.
«Ми заправлялися тільки що на зупинці і занадто багато залили води, зараз перестане,- розповів провідник вагона.
Також він повідомив, що залили воду, щоб розморозити умивальник, який при мінусовій температурі просто замерз.
У свою чергу пасажири впевнені, що аварія сталася тому, що поїзд давно пора списати.
«Подивіться на цей вагон, його давно на металобрухт пора, а не людей возити, — обурюються вони.
Нагадаємо, на водопроводі в Одесі сталася масштабна аварія
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