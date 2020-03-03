За останній тиждень в Одесі ситуація з грипом і ГРВІ знову ускладнилася

Зокрема, на минулому тижні вірусним захворюванням захворіли 5 760 одеситів, з яких 72,8% склали діти у віці до 17-ти років. Така інформація з'явилася на офіційному сайті міста Одеси, передає Politeka.net

Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі перевищує епідпоріг на 10,3%, що свідчить про середньої інтенсивності епідемічного процесу.

За даними моніторингу, який провели в центрі, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням вірусу грипу А H1N1, а також вірусів негриппозной етіології (парагрип, аденовірус, риновіруси).

Крім того, на сайті наголошується, що в Одесі на даний момент не зареєстрований жоден випадок захворювання новою коронавирусною інфекцією COVID-19.

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Про це повідомила під час брифінгу директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Чиновниця звернулася з проханням до батьків, бути уважними і не пускати хворих дітей в школу, в іншому випадку, вони будуть поміщені в ізолятор.

«Санітарно-епідеміологічний режим у навчальних закладах буде посилено, і ті діти, у яких під час навчального процесу будуть помічені ознаки захворювання, вирушать в ізолятор, де будуть чекати батьків», — розповіла Буйневич.

Крім того вона зазначила, що всі школи забезпечені дезінфекційними засобами та засобами для надання першої медичної допомоги.

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