В Одеському регіоні молоді вчителі отримають одноразову надбавку в розмірі десяти прожиткових мінімумів

Таке розпорядження зробив Кабінет Міністрів України, передає Politeka.net

Як стало відомо, Кабмін уже направив у регіони субвенцію для виплати надбавок молодим вчителям у розмірі 1 млрд 553 млн гривень.



При цьому більше 73 тисяч педагогів, які мають стаж до 10 років отримають виплату в розмірі 21 020 грн. Кошти виплатять в кінці року, одноразово і в повному розмірі.

Наголошується, що грошове заохочення отримають педагоги, які за станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем і мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження до 2020 року і продовжують працювати вчителем.

Раніше ми писали, в Ізмаїлі Одеської області школярі та батьки вимагають звільнити неадекватну вчительку, яка влаштувала справжній буллінг дітям.

зокрема, учні 9-А класу ізмаїльської школи №11 разом з батьками приїхали в Одеську ОДА з вимогою звільнити їх класного керівника Жанну Мунтяну.

Як розповіла одна з учениць цієї школи, перші прояви буллінга школярі відчули ще в 6-му класі. Далі з кожним роком ситуація погіршувалася.

На адресу підлітків сипалися такі образи як: «Твоє місце на зоні», «Помий свій рот від фекалій», «Ти твоя сім'я зеки», «Ти тупіший шкільної дошки».

«Вона не дозволяє дивитися їй в очі, каже, що ми цього не гідні, постійно погрожує, що дасть нам погані характеристики і нас не візьмуть ні в один навчальний заклад, і ми будемо працювати двірниками. Погрожує, що якщо ми будемо скаржитися батькам, то вона доб'ється того, що нас виженуть з школи. При цьому вона вимагає поваги до не маючи поваги до батькам, ні до учням», - каже дівчинка.

Керівництво школи в курсі ситуації, але звільняти неадекватного педагога не збирається, так як побоюються її.

Зараз справа про буллинге розглядається в суді, а сама Жанна Мунтяну втекла на лікарняний.

Нагадаємо, українським батькам підготували «сюрприз»: з 1 вересня все зміниться

Як повідомляла Politeka, проїзд у маршрутках Одеської області різко подорожчає: відомо на скільки і де

Також Politeka писала, що діти потрапили в школу виживання, спалахнув скандал: «навіть на туалетах замки»



