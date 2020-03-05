В Одесі підозрюваний у вбивстві 14-річної Даші Дробот Кирило Оленич непогано розважається в СІЗО і викладає веселі ролики в Instagram

За цим всім спостерігає мати загиблої дівчинки, яка виклала відповідне відео, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Вона зазначила, що вже 4 місяці пройшло з дня смерті її дочки.

"Я ще не можу повірити, що більше не зможу її обійняти, поцілувати, зустріти зі школи, сказати, як я її люблю, як я сумую не кому не зрозуміти і ворогу не побажати це відчувати, а от сволота, яка її у мене забрала, живе повним життям веселиться навіть перебуваючи в СІЗО", – написала мати дівчинки Христина Дробот.

На те, звідки у підозрюваного в СІЗО телефон звернула увагу одеська представниця і колишня поліцейська Зоя Мельник.

"Підозрюваний за вбивство неповнолітньої Даші Дробот розважається в СІЗО. А мама по-звірячому вбитої дівчинки дивиться це відео. Звідки у підозрюваного мобільний телефон? З якого він може загрожувати рідним і свідкам (звичайна для України ситуація), - зазначила Зоя Мельник.

Нагадаємо, раніше під Одесою знайшли вбитою зниклу 14-річну Дарину Дробот з Суворовського району.

Її тіло виявили 3 листопада в лісосмузі на території Лиманського району. Напередодні увечері мати школярки повідомила про її зникнення. Сказала, що дочка вдень пішла з друзями гуляти і не повернулася.

Підозрюваним у вбивстві виступає 15-річний підліток Кирило Оленич, який відпочивав за містом разом з Дашею і компанією. Він зізнався у скоєному злочині.

Хлопець хотів одружитися з дівчиною у статевий зв'язок, після отримання відмови — почав її бити, ногами, руками, в результаті задушив і хотів зґвалтувати. Однак після здійснення ряду насильницьких дій хлопець зрозумів, що дівчина вже мертва.

За свої 15 років хлопець вже був судимий за пограбування, за що відбував умовне покарання. Тепер йому загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Уже 4 месяца как моя девочка не с нами,я ещё не могу поверить что больше не смогу её обнять,поцеловать,встретить со школы,сказать как я ее люблю......как я скучаю не кому не понять и врагу не пожелать это чувствовать....................а вот сволочь которая ее у меня отняла живёт полной жизнью веселится даже находясь в СИЗО. https://www.google.com/amp/s/amp.strana.ua/news/231818-stali-izvestny-podrobnosti-ubijstva-14-letnej-odessitki-dashi-drobot.html Gepostet von Кристина Дробот am Montag, 2. März 2020

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акже Politeka писала, що нове зникнення дівчинки розбурхало Одесу: фото і що відомо про зниклу.