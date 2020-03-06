В Ізмаїлі Одеської області догхантери масово потруїли собак, справою зацікавилася навіть поліція

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ГУНП області.

Городяни забили на сполох і звернулися в місцеві органи із заявою через те, що стали знаходити трупи собак у всіх районах міста.

Серед них були як безпритульні, так і домашні тварини.

За словами заявників, собаки померли від отруєння.

В поліції цю інформацію перевіряють. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі шкуродери відкрили полювання не тільки на бездомних собак, але і на тих тварин, у яких є власники.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці одеситка Марина Аксьонова, чию собаку отруїли днями.

За її словами, алабай на прізвисько «Зара» була отруєна невідомим, який кинув шматок м'яса через паркан.

Серед ночі, жінку розбудило страшне виття і коли вона вийшла на вулицю, то побачила свою вихованку Зару, бьющуюся в конвульсіях.

Одеситка зазначила, що собаку вдалося врятувати, завдяки екстреної допомоги лікаря-ветеринара, однак, досі її життю загрожує небезпека.

«Літературна - парк Юність!!! Труять собак! Будьте обережні!» - попередила інших жителів Марина.

Раніше, невідомі пройшлися по приватному сектору на 8-й станції Великого Фонтану і отруїли кілька тварин.

Вночі вони перекидають через паркан шматки м'яса, або іншої їжі, приправлені щурячою отрутою. Собаки вмирають болісною смертю.

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